Чтобы избежать неприятных последствий, покупать нужно качественные зарядные устройства в проверенных местах, а также не использовать поврежденные пауэрбанки.

«Смотрите на известные компании, покупайте в известных торговых сетях - ни с рук, ни онлайн, потому что онлайн массово продаются подделки. Когда вы покупаете за три копейки неизвестно где зарядные устройства, вы не знаете, что стоит внутри: восстановленные батареи или там нет защиты от перезаряда. Вас банально может ударить током, а в худшем случае - убить. Такие случаи тоже есть. Ну и если пауэрбанк поврежден, прекратите его использовать - дойдите до ближайшего магазина, где есть сбор электроники и сдайте его», - посоветовал специалист.

В самолеты, добавил Муртазин, можно приносить пауэрбанки мощностью до 100 Вт/ч. Ёмкость аккумуляторов не должна превышать 30-40 тысяч мA/ч в зависимости от страны. В Китае - не больше 20 тысяч мA/ч. Все эти характеристики производители указывают на корпусе пауэрбанка. Если на аккумуляторе такой информации нет, служба авиационной безопасности может его изъять.

Использование мобильного телефона на воздушном судне чревато лишними помехами, поэтому использование Wi-Fi несет вред безопасности полетов, сказал ранее НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

