Эксперт объяснил, почему пауэрбанк загорелся в самолете
Пауэрбанк может задымиться или даже загореться, если он поврежден или сильно изношен, рассказал НСН аналитик рынка мобильных терминалов Эльдар Муртазин.
Задымившийся в самолете пауэрбанк одной из пассажирок был, скорее всего, поврежден, рассказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Пауэрбанк взорвался в самолете, россиянке пришлось тушить огонь ногами. Инцидент произошел во время рейса Санкт-Петербург — Якутск. Сначала из ручной клади пассажирки повалил дым, затем начался небольшой пожар. В итоге лайнер продолжил полет, благополучно приземлившись в аэропорту Якутска.
«Он был поврежден. Задымление происходит, когда внешний аккумулятор пауэрбанка изношен или поврежден при падении. Скорее всего, батарея была раздута, а пользователь не обратил на это внимания: вроде заряжается, разряжается… При механическом воздействии - на багажной полке багаж, скорее всего, сжали - рвется оболочка и при контакте с воздухом аккумулятор начинает дымить. Если рядом окажется влажная атмосфера или вода, тогда возможно возгорание. На борту самолета это очень опасно. Но многие люди до края используют свои аккумуляторы, чтобы не покупать новые, хотя это копеечная вещь», - пояснил Муртазин.
Чтобы избежать неприятных последствий, покупать нужно качественные зарядные устройства в проверенных местах, а также не использовать поврежденные пауэрбанки.
«Смотрите на известные компании, покупайте в известных торговых сетях - ни с рук, ни онлайн, потому что онлайн массово продаются подделки. Когда вы покупаете за три копейки неизвестно где зарядные устройства, вы не знаете, что стоит внутри: восстановленные батареи или там нет защиты от перезаряда. Вас банально может ударить током, а в худшем случае - убить. Такие случаи тоже есть. Ну и если пауэрбанк поврежден, прекратите его использовать - дойдите до ближайшего магазина, где есть сбор электроники и сдайте его», - посоветовал специалист.
В самолеты, добавил Муртазин, можно приносить пауэрбанки мощностью до 100 Вт/ч. Ёмкость аккумуляторов не должна превышать 30-40 тысяч мA/ч в зависимости от страны. В Китае - не больше 20 тысяч мA/ч. Все эти характеристики производители указывают на корпусе пауэрбанка. Если на аккумуляторе такой информации нет, служба авиационной безопасности может его изъять.
Использование мобильного телефона на воздушном судне чревато лишними помехами, поэтому использование Wi-Fi несет вред безопасности полетов, сказал ранее НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
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