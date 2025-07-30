Учителя не поверили в обещания о 13-й зарплате за ЕГЭ
Дмитрий Казаков заявил НСН, что в некоторых регионах учителя работают на ЕГЭ бесплатно.
Регионы сами решают, сколько платить учителям за работу на ЕГЭ, где-то сотрудники получают 100 рублей, кому-то не платят за это вообще, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой о введении дополнительной выплаты для учителей, задействованных в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. По его словам, необходимо установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную ежегодной премии (13-й зарплате). Казаков назвал это заявление популистским.
«Сейчас могут вообще ничего не платить за выход учителя на экзамен. Формально практически во всех регионах существует доплата за участие в ЕГЭ и ОГЭ. У нас нет федеральных выплат, это решает регион. Где-то это неплохие цифры, например, в Москве. А где-то это стоит, условно говоря, сто рублей. В некоторых школах директор может решить, что это просто рабочий день, тогда ничего платить не будут. Я думаю, что предложение о 13-й зарплате популистское. Мне сложно представить, что правительство на это решится. Мы обращались в Госдуму, но никаких повышений не было. Если товарищ Миронов сможет это реализовать, я его горячо поддержку, но я мало в это верю», - объяснил он.
Казаков подчеркнул, что в организации ЕГЭ участвует много учителей, так как есть разные функции.
«На самом деле достаточно много учителей участвуют в процессе ЕГЭ и ОГЭ. Напрямую в организации задействовано не так много людей. Зачастую это учителя начальных классов, так как они не ведут у ребят, которые сдают. Может быть конфликт интересов. Также часто привлекают учителей по физкультуре, труду, но другие тоже привлекаются. Например, также нужны учителя, которые сопровождают детей и так далее, много задач, не только наблюдатели и организаторы», - добавил собеседник НСН.
При сокращении численности учащихся в школах увольнять педагогов ни в коем случае нельзя, но схему оплаты труда следует изменить, заявил в разговоре с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
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