«Сейчас могут вообще ничего не платить за выход учителя на экзамен. Формально практически во всех регионах существует доплата за участие в ЕГЭ и ОГЭ. У нас нет федеральных выплат, это решает регион. Где-то это неплохие цифры, например, в Москве. А где-то это стоит, условно говоря, сто рублей. В некоторых школах директор может решить, что это просто рабочий день, тогда ничего платить не будут. Я думаю, что предложение о 13-й зарплате популистское. Мне сложно представить, что правительство на это решится. Мы обращались в Госдуму, но никаких повышений не было. Если товарищ Миронов сможет это реализовать, я его горячо поддержку, но я мало в это верю», - объяснил он.

Казаков подчеркнул, что в организации ЕГЭ участвует много учителей, так как есть разные функции.

«На самом деле достаточно много учителей участвуют в процессе ЕГЭ и ОГЭ. Напрямую в организации задействовано не так много людей. Зачастую это учителя начальных классов, так как они не ведут у ребят, которые сдают. Может быть конфликт интересов. Также часто привлекают учителей по физкультуре, труду, но другие тоже привлекаются. Например, также нужны учителя, которые сопровождают детей и так далее, много задач, не только наблюдатели и организаторы», - добавил собеседник НСН.

При сокращении численности учащихся в школах увольнять педагогов ни в коем случае нельзя, но схему оплаты труда следует изменить, заявил в разговоре с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

