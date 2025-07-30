В МИД Италии вызвали посла России
Российского посла вызвали в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений. Об этом говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.
Ранее на сайте МИД России открылся раздел, в котором размещены примеры проявления русофобии. Сюда был внесен в том числе Маттарелла.
«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента... и других должностных лиц... в список предполагаемых "русофобов"», - указано в сообщении.
В понедельник МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в республике Ленара Салимуллина из-за якобы совершенного пограничным судном «Сочи 500» нарушения эстонской морской границы.
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