В МИД Италии вызвали посла России

Российского посла вызвали в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений. Об этом говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

Ранее на сайте МИД России открылся раздел, в котором размещены примеры проявления русофобии. Сюда был внесен в том числе Маттарелла.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента... и других должностных лиц... в список предполагаемых "русофобов"», - указано в сообщении.

В понедельник МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в республике Ленара Салимуллина из-за якобы совершенного пограничным судном «Сочи 500» нарушения эстонской морской границы.

