Трамп потребовал, чтобы Apple перенесла производство iPhone в США

Смартфоны iPhone, которые будут продаваться в США, должны производиться на территории страны. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

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По его словам, он указал гендиректору Apple Тиму Куку, что устройства не следует собирать «в Индии или где-либо ещё».

«В противном случает Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%», - написал глава Белого дома.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что перенос производства iPhone в Индию крайне маловероятен.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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