Трамп потребовал, чтобы Apple перенесла производство iPhone в США

По его словам, он указал гендиректору Apple Тиму Куку, что устройства не следует собирать «в Индии или где-либо ещё».

«В противном случает Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%», - написал глава Белого дома.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что перенос производства iPhone в Индию крайне маловероятен.