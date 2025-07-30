Россиян призвали отказаться от чая после еды

Она пояснила, что в чае содержатся танины. Вместе с пищевыми макромолекулами они формируют нерастворимые комплексы, которые препятствуют процессу расщепления белков. В результате появляются ощущение тяжести в желудке, метеоризм и боли.

Также таниновые соединения уменьшают активность ключевых ферментов, участвующих в углеводном и жировом обмене.

«Одновременное потребление жидкости, включая чай, приводит к разбавлению желудочного сока... Экспериментальные данные свидетельствуют, что его активность снижается на 30–50%», — добавила эксперт.

Ранее заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета доктор медицинских наук Алексей Данилов заявил,что чай с травами, например, чабрецом, иван-чаем и зверобоем, может положительно повлиять на работу мозга, сообщает RT.

