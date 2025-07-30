Матвиенко объяснила, как долго будет продолжаться СВО

По её словам, пока Киев не осознает необходимость диалога и готовность к нему, боевые действия будут продолжаться.

«Мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией», - заключила она.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.

