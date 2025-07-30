Матвиенко объяснила, как долго будет продолжаться СВО
Россия будет предпринимать все усилия и добиваться мирных переговоров с Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, пока Киев не осознает необходимость диалога и готовность к нему, боевые действия будут продолжаться.
«Мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией», - заключила она.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.
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