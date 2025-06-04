Пауэрбанк взорвался в самолёте во время рейса Санкт-Петербург – Якутск

В самолёте авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс Санкт-Петербург – Якутск, взорвался пауэрбанк, сообщает Telegram-канал Mash.

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Устройство находилось в ручной клади. Во время полёта произошло замыкание. Началось задымление, стало плавиться ковровое покрытие.

Пассажиры сообщили об этом бортпроводникам. Стюардессы быстро потушили возгорание. Лайнер продолжил полёт в штатном режиме. Предварительно, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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