Онищенко назвал перебором штрафы за кормление голубей
Бороться с любителями кормить голубей нужно не штрафами, а объяснениями, почему это может быть опасно, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Голуби могут быть разносчиками опасных грибковых болезней, близко контактировать с ними нежелательно, однако штрафовать за их кормление не стоит — куда эффективнее разъяснительная работа с населением. Об этом НСН заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами грозит штрафами в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). По мнению Онищенко, штрафовать за такое нарушение не стоит, однако важно объяснять людям, чем это опасно.
«Штрафы за кормление голубей — это перебор. Эту бы энергию направить на борьбу с незаконной продажей алкоголя и табака. Конечно, периодически вводятся ограничения, если фиксируются вспышки заболеваний, которым подвержены птицы. Например, голуби страдают от грибковых болезней всякого рода, кроме того, известно — что голубь неопрятная птица, оставляющая много продуктов жизнедеятельности. Нужно вести работу с населением, объясняя пользу и вред от соседства с голубями и призывая людей быть внимательнее, если поступают предупреждения от правительства. Люди должны руководствоваться здравым смыслом, а не видеть в любых ограничениях ущемление их прав», — сказал Онищенко.
Ранее Онищенко заявил, что энтеровирус может протекать тяжелее холеры, ведь холера лечится антибиотиками, а энтеровирус — нет.
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