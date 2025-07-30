Голуби могут быть разносчиками опасных грибковых болезней, близко контактировать с ними нежелательно, однако штрафовать за их кормление не стоит — куда эффективнее разъяснительная работа с населением. Об этом НСН заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами грозит штрафами в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). По мнению Онищенко, штрафовать за такое нарушение не стоит, однако важно объяснять людям, чем это опасно.