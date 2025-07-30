Песков: В Кремле фиксируют все заявления Трампа о санкциях против РФ
Российские власти продолжаюм фиксировать все заявления, поступающие от президента США Дональда Трампа на тему санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя угрозы американского лидера ввести новые ограничения по истечении десяти дней, он указал, что Россия живёт под огромным количеством рестрикций уже «достаточно долго».
«Наша экономика функционирует... определённый иммунитет у нас уже выработан», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что сократил до 10 дней срок, отведённый им Москве для достижения прекращения огня на территории Украины, сообщает RT.
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