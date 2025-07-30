Песков: В Кремле фиксируют все заявления Трампа о санкциях против РФ

Российские власти продолжаюм фиксировать все заявления, поступающие от президента США Дональда Трампа на тему санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя угрозы американского лидера ввести новые ограничения по истечении десяти дней, он указал, что Россия живёт под огромным количеством рестрикций уже «достаточно долго».

«Наша экономика функционирует... определённый иммунитет у нас уже выработан», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что сократил до 10 дней срок, отведённый им Москве для достижения прекращения огня на территории Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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