«Wi-Fi или безопасность?»: Использование интернета в полете сочли недопустимым

Использование Wi-Fi во время полетов может стать причиной сбоев в работе электроники лайнера, разговоры по телефону и сообщения в мессенджерах категорически недопустимы. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению Горбачева, нововведение пагубно отразится на безопасности полетов.