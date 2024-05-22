«Wi-Fi или безопасность?»: Использование интернета в полете сочли недопустимым
Использование мобильного телефона на воздушном судне чревато лишними помехами, поэтому использование Wi-Fi несет вред безопасности полетов, сказал НСН Виктор Горбачев.
Использование Wi-Fi во время полетов может стать причиной сбоев в работе электроники лайнера, разговоры по телефону и сообщения в мессенджерах категорически недопустимы. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению Горбачева, нововведение пагубно отразится на безопасности полетов.
«Пользоваться мобильными телефонами на воздушном судне запрещено из-за лишних помех. Самолет напичкан электроникой, и если все начнут одновременно звонить по своим делам, то это может стать причиной всевозможных неисправностей, в частности, системы наведения, навигации. Поэтому нежелательно использование Wi-Fi и телефонов вообще. Можно посмотреть какой-то фильм — это еще куда ни шло. Но разговоры по телефону, сообщения в мессенджерах в полете недопустимы. Об этом даже предупреждают при входе на борт воздушного судна. Конечно, пассажирам приятно, если на борту есть Wi-Fi, но безопасность полетов от этого страдает», — сказал Горбачев.
Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру.
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