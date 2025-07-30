Сеть «ВкусВилл» объявила о внутреннем сбое

Туристы не отменяют поездки на Камчатку после землетрясения В работе приложения по доставке еды «ВкусВилл» и на сайте компании произошел сбой Российского посла вызвали в МИД Италии из-за внесения президента в список русофобских заявлений Интерес к сервисам на основе ИИ в России стремительно растет Союза турагентств рассказал, почему сократилась загрузка отелей в Сочи