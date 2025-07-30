Сеть «ВкусВилл» объявила о внутреннем сбое

Внутренний сбой стал причиной неработоспособности приложения и сайта торговой сети «ВкусВилл». Об этом сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе ритейлера указали, что речи о кибератаки не идёт, утечки данных не произошло.

«Технические неполадки... Мы скоро всё исправим», — отметили в компании, добавив, что офлайн-магазины работают в штатном режиме.

Ранее компания по кибербезопасности Stormwall выяснила, что во втором квартале 2025 года количество хакерских атак на российский бизнес выросло на 42%, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Артёменков
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