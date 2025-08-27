Apple официально объявила о проведении презентации Apple Event, на которой планирует представить ряд новинок. Презентация запланирована на 9 сентября. На сцене ожидаются свежая линейка iPhone 17, новые Apple Watch и iPad, обновленные AirPods, а вместе с этим в день презентации выйдет и новая iOS 26, а также обновления для других ОС. Петухов отметил, что новенькие iPhone появятся в России за несколько дней до старта мировых продаж.

«Исторически уже сложилось, что iPhone доезжают до России за два-три дня до старта мировых продаж за очень дорого. Обычно если девятого числа презентация, то 12 — предзаказы, а через неделю — старт продаж. Цена начнет падать по ходу поступления устройств. Сначала везут самые топовые модели, потому что на них самая высокая маржинальность. Начиная со второй недели, начнут появляться более адекватные версии по объему памяти. Цена начнет достаточно быстро снижаться. Я думаю, что в этом году точно будет спрос, потому что впервые с 12-го поколения iPhone Apple поменяет дизайн. У нас такое дело очень уважают, потому что можно будет сразу показать, что у тебя новый телефон, не нужно будет как-то изгаляться. За счет этого, конечно, большое количество людей захотят обновиться. Я ожидаю, что в первые дни и первую неделю ажиотаж все-таки будет высокий, но дефицита не ожидается, потому что огромное количество людей занимаются продажей iPhone. Скорее всего, достаточно быстро подтянутся ретейлеры со своими предложениями, и, соответственно, в рознице iPhone тоже появятся достаточно шустро», — сказал собеседник НСН.