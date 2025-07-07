«Раз Евросоюз продавил, то и мы тоже продавим. Но я не знаю, как Apple себя будет вести в данной ситуации. В целом, как говорил Горелкин (Антон Горелкин, первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи – прим. НСН), Apple - это «не беспредельщики». То есть какие-то контакты с ними, судя по всему, есть и о чем-то договариваются. То есть, возможно, нас ждет торжественный запуск RuStore на Apple в ближайшее время. А до тех пор, пока RuStore под Apple физически не создан, за что Apple-то штрафовать? Если формулировка "запрещено препятствовать установке RuStore", а Apple как бы и не препятствует. Вот когда он появится под Apple, тогда компания должна сделать все возможное, чтобы он там работал», - считает Корнейчук.

Эксперт исключил сценарий, при котором техника от Apple исчезнет из продажи после того, как российский закон вступит в силу.

«Когда эта вся система заработает, то, возможно, на Apple можно будет наконец-то нормально ставить приложения Сбера, Альфы, Т-банка и всех прочих банков. Все, что выпилено из App Store, будет, судя по всему, в RuStore. Мне не видится, что прямо немедленно будут прекращены поставки iPhone в Россию или они будут запрещены в продаже. Я такого сценария в принципе не предполагаю, пока это крайне маловероятно», - добавил эксперт по гаджетам.

О том, что Apple не будет исполнять этот закон, предположил ранее в разговоре с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

