Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве Аэропорты столицы работают в плановом режиме на фоне снегопада Собянин и глава «РЖД» открыли новый московский вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 ЦППК в новогодние праздники запустит почти 200 дополнительных поездов Около 200 тысяч зрителей посетят спектакль «Заветные куранты» на Кремлевской елке