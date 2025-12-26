Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами

Информация, полученная по итогам поездки специального представителя Кирилла Дмитриева в Майами, уже проанализирована. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

По его словам, после завершения анализа по поручению российского лидера Владимира Путина состоялся телефонный контакт Москвы и Вашингтона. Российскую сторону представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Условлено продолжать диалог», - заключил представитель Кремля, отказавшись раскрыть другие подробности.

Ранее Песков заявил, что Россия сформулирует свою позицию по Украине на основе информации от Дмитриева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
