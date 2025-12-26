Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами
Информация, полученная по итогам поездки специального представителя Кирилла Дмитриева в Майами, уже проанализирована. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, после завершения анализа по поручению российского лидера Владимира Путина состоялся телефонный контакт Москвы и Вашингтона. Российскую сторону представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Условлено продолжать диалог», - заключил представитель Кремля, отказавшись раскрыть другие подробности.
Ранее Песков заявил, что Россия сформулирует свою позицию по Украине на основе информации от Дмитриева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
