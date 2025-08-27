Apple официально объявила о проведении презентации Apple Event, на которой планирует представить ряд новинок. Презентация запланирована на 9 сентября. На сцене ожидаются свежая линейка iPhone 17, новые Apple Watch и iPad, обновленные AirPods, а вместе с этим в день презентации выйдет и новая iOS 26, а также обновления для других ОС. Петухов отметил, что поначалу цена на новые iPhone может доходить до 500 тысяч рублей.

«Я думаю, что на топовую версию с каким-нибудь редким цветом вполне возможна цена 380-500 тысяч рублей, но она продержится недолго. С каждым новым появлением дополнительных предложений цена будет существенно снижаться. Однако надо понимать, что сами устройства достаточно дорогие. Если мы говорим про iPhone 17 Pro Max на терабайт памяти, то, скорее всего, он сам по себе будет стоить порядка 200 тысяч рублей на старте. Это его цена без большой наценки продавца, поэтому 400 тысяч уже с наценкой звучит как вполне логичный ценник. Прошлый год показал, что высокий прайс держится порядка недели-двух. К началу октября iPhone уже будет стоить адекватных денег», — сказал собеседник НСН.



Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что корпорация Apple, скорее всего, не будет препятствовать установке отечественного магазина RuStore на свои смартфоны, продаваемые в России.

