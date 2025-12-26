В Курской области погиб велосипедист, атакованный дроном ВСУ

По его словам, 57-летний мужчина был атакован во время поездки на велосипеде. Мужчина погиб.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», - добавил Хинштейн.

Ранее в Курске в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

