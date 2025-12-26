В Донецке мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете

Вооружённый мужчина устроил беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района Донецка. Об этом сообщает RT.

В Новосибирске завели уголовное дело после стрельбы в баре

Как отметили в МВД по Донецкой народной республике, сотрудники полиции оперативно задержали стрелка.

В ведомстве добавили, что за проявленное мужество глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся стражей порядка к медали «3а храбрость».

Ранее в Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете в ходе конфликта с продавцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ЗадержаниеДонецкДНРСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры