В Донецке мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете
26 декабря 202515:04
Вооружённый мужчина устроил беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района Донецка. Об этом сообщает RT.
Как отметили в МВД по Донецкой народной республике, сотрудники полиции оперативно задержали стрелка.
В ведомстве добавили, что за проявленное мужество глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся стражей порядка к медали «3а храбрость».
Ранее в Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете в ходе конфликта с продавцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
