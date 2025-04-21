«Дырочка для программиста»: В России не поверили в неприкосновенность Telegram

По его словам, если в Евросоюзе решат, что все мессенджеры должны установить бэкдор, то компании это сделают.

«Все сервисы, которые будут работать на территории Европы, будут выполнять законы Европейского Союза. Если там будет написано, что бэкдор надо ставить, то все поставят. Европа в этом плане не мы: если они приняли решение, они будут добиваться от всех игроков, и не только от Дурова. Backdoor - это по-русски «дырочка для программиста». Так называется доступ к данным без согласования с владельцем ресурса. Это считается небезопасным. Подобное нужно, чтобы миновать пароли и логины, чтобы не звонить Павлу и сообщать о каком-то злоумышленнике в каком-то Telegram-канале. У правоохранителей нет на это все времени, когда речь идет о преступлениях», - заключил эксперт.

Ранее Дуров заявил, что с 2018 года Telegram может раскрывать властям номера телефонов и IP-адреса преступников в большинстве стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

