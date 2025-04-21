«Дырочка для программиста»: В России не поверили в неприкосновенность Telegram
Не сотрудничают с правоохранительными органами только маленькие узкоспециализированные мессенджеры, не попавшие в поле зрение силовых ведомств, сказал НСН Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН усомнился в правдивости заявлений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что компания скорее уйдет с рынка, чем предоставит доступ к данным пользователей.
Бизнесмен напомнил, что в прошлом месяце во Франции отклонили закон, который обязывает мессенджеры внедрять бэкдор (доступ к данным без согласования с владельцем ресурса) для доступа правоохранителей к сообщениям. В случае принятия документа страна стала бы первым в мире государством, «лишившим граждан права на неприкосновенность частной жизни». Клименко уличил Дурова в лукавстве.
«До своего ареста во Франции Павел утверждал, что он вообще никогда и никому ничего вообще не отдавал. Во время ареста мы узнали, что он сотрудничает со всеми спецслужбами, что-то им все-таки отдавая. Сейчас, когда Дуров уехал из Франции в Арабские Эмираты, он опять говорит, что никому никогда и ничего, причем каким-то СМИ он говорит, что предоставляет только телефон, а каким-то - что только IP-адрес. Например, мы точно знаем, что в Арабских Эмиратах Telegram не звонит, потому что в стране Павел не может получить лицензию на голосовые звонки, так как он не выполняет требования. Я думаю, что существует очень мало компаний, которые не сотрудничают с правоохранительными органами. Не сотрудничают с правоохранительными органами только маленькие, незначимые, узкоспециализированные мессенджеры, не попавшие в поле зрение ведомств. На практике мы понимаем, что без сотрудничества с силовыми ведомствами присутствие того или иного мессенджера в разных странах просто невозможно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, если в Евросоюзе решат, что все мессенджеры должны установить бэкдор, то компании это сделают.
«Все сервисы, которые будут работать на территории Европы, будут выполнять законы Европейского Союза. Если там будет написано, что бэкдор надо ставить, то все поставят. Европа в этом плане не мы: если они приняли решение, они будут добиваться от всех игроков, и не только от Дурова. Backdoor - это по-русски «дырочка для программиста». Так называется доступ к данным без согласования с владельцем ресурса. Это считается небезопасным. Подобное нужно, чтобы миновать пароли и логины, чтобы не звонить Павлу и сообщать о каком-то злоумышленнике в каком-то Telegram-канале. У правоохранителей нет на это все времени, когда речь идет о преступлениях», - заключил эксперт.
Ранее Дуров заявил, что с 2018 года Telegram может раскрывать властям номера телефонов и IP-адреса преступников в большинстве стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о маркировке импортного алкоголя только на территории РФ
- Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы
- Иноагентов Дудя и Слепакова оштрафовали на 45 тысяч рублей каждого
- Патрушев: РФ не намерена ввязываться в гонку военно-морских вооружений
- Верховный суд ДНР рассмотрит дело шведского наемника
- МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»
- ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года
- Бывшего депутата Курской думы Васильева арестовали по делу о хищении
- Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
- СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru