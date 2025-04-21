Дуров: Telegram никогда не раскрывал личные сообщения

Мессенджер Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование посредством бэкдоров и нарушит основные права человека. Об этом написал в своем канале основатель компании Павел Дуров.

Бизнесмен напомнил, что в прошлом месяце во Франции отклонили закон, который обязывает мессенджеры внедрять бэкдор для доступа правоохранителей к сообщениям. В случае принятия документа страна стала бы первым в мире государством, «лишившим граждан права на неприкосновенность частной жизни».

Дуров раскритиковал инициативу, отметив, что доступ к перепискам могла бы получить не только полиция, но и хакеры или иностранные агенты, и сообщения законопослушных пользователей были бы скомпрометированы. Как подчеркнул бизнесмен, Telegram в отличие от некоторых конкурентов «не обменивает конфиденциальность на долю рынка».

«За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений... При наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения», - написал Дуров.

Ранее бизнесмен заявил, что число активных ежемесячных пользователей Telegram превысило 1 млрд.

