Дуров: Telegram никогда не раскрывал личные сообщения
Мессенджер Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование посредством бэкдоров и нарушит основные права человека. Об этом написал в своем канале основатель компании Павел Дуров.
Бизнесмен напомнил, что в прошлом месяце во Франции отклонили закон, который обязывает мессенджеры внедрять бэкдор для доступа правоохранителей к сообщениям. В случае принятия документа страна стала бы первым в мире государством, «лишившим граждан права на неприкосновенность частной жизни».
Дуров раскритиковал инициативу, отметив, что доступ к перепискам могла бы получить не только полиция, но и хакеры или иностранные агенты, и сообщения законопослушных пользователей были бы скомпрометированы. Как подчеркнул бизнесмен, Telegram в отличие от некоторых конкурентов «не обменивает конфиденциальность на долю рынка».
«За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений... При наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения», - написал Дуров.
Ранее бизнесмен заявил, что число активных ежемесячных пользователей Telegram превысило 1 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru