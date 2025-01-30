Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в области ИИ
Система образования Китая, поощряющая жесткую конкуренцию – причина превосходства Пекина над Западом в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
По его словам, на международных олимпиадах китайские учащиеся давно превосходят представителей из других стран в сфере математики и программирования. При этом образовательные учреждения Запада препятствуют конкуренции и выступают против публичного объявления оценок и результатов в школах, что способствует понижению мотивации учеников.
Китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция, заявил эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН.
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