Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в области ИИ

По его словам, на международных олимпиадах китайские учащиеся давно превосходят представителей из других стран в сфере математики и программирования. При этом образовательные учреждения Запада препятствуют конкуренции и выступают против публичного объявления оценок и результатов в школах, что способствует понижению мотивации учеников.

Китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция, заявил эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН.

