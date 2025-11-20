Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России идет медленнее, чем в других странах, но это можно исправить за счет государственной поддержки и централизации усилий бизнеса, рассказал директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев в беседе с НСН.



Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания российского ИИ, чтобы не зависеть от западных технологий. Такую задачу он поставил на конференции AI Journey. Бурнаев подчеркнул, что такая работа уже ведется в России.