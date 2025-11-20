«Есть четыре способа»: Как России догнать Китай и США в области ИИ
Российские технологии отстают от китайских и американских, но у РФ отличная база, заявил НСН Евгений Бурнаев.
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России идет медленнее, чем в других странах, но это можно исправить за счет государственной поддержки и централизации усилий бизнеса, рассказал директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания российского ИИ, чтобы не зависеть от западных технологий. Такую задачу он поставил на конференции AI Journey. Бурнаев подчеркнул, что такая работа уже ведется в России.
«В России есть свои технологии генеративного искусственного интеллекта в у “Сбера” и “Яндекса”. Также есть похожие модели для изображений и видео. Сейчас мы активно взаимодействуем с нефтегазовой отраслью для того, чтобы такого рода модели адаптировать для индустриальных приложений. В России неплохой задел машинного обучения и искусственного интеллекта в промышленных задачах. Но мы проигрываем по вычислительной мощности Китаю и США. Они могут лучше обрабатывать данные и строить более крутые модели», — указал он.
По словам Бурнаева, для сокращения отставания потребуются четыре вещи.
«Сегодня нам нужно сосредотачиваться по всем направлениям. Во-первых, нарастить вычислительные мощности. Во-вторых, хорошая инициатива — создать исследовательский центр по искусственному интеллекту. Это поможет обеспечить приток талантливой молодежи, разбирается в этих вопросах. Это очень важно, потому что алгоритмы сложные, математика непростая, и нужно долго учиться, чтобы разрабатывать такие инструменты. В-третьих, нужна коалиция бизнеса, чтобы организации, которым нужен ИИ, внедряли его в бизнес-процессы. Это придаст некий дополнительный импульс к развитию. Конечно же, усилия государства по регулированию также необходимы. Госорганы должны, в том числе и на местах, выявлять процессы, которые можно автоматизировать уже сейчас», — перечислил он.
Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал НСН, почему развитие ИИ не угрожает человеческим профессиям.
