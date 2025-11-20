Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
Автобус с 20 российскими туристами эвакуировали с затопленного паводком моста во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в городе Дананг.
Ранее на фоне паводка транспортное средство застряло на мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама. Путешественники направлялись на экскурсию по монастырям и храмам, отмечает РЕН ТВ. Российские туристы обратились за помощью в генконсульство.
Как отметили в ведомстве, спасатели эвакуировали автобус и переместили его на сухой участок дороги.
«Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону. Однако они не могут пока продолжить движение в сторону Нячанга, потому что впереди на маршруте продолжаются сильные паводки», - заявили в генконсульстве.
Диппредставительство подчеркнуло, что после обращения координаты граждан РФ были переданы вьетнамским чрезвычайным службам, которые работают в районе паводков.
