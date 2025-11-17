Пол Маккартни выпустил трек против искусственного интеллекта

Речь идёт о пластинке, в создании которой приняли участие Кейт Буш, Ханс Циммер, Дэймон Албарн, группа The Clash и другие музыканты. Своим немым альбомом они выразили протест против британского правительства, которое в 2024 году выступило с предложением разрешить разработчикам нейросетей использовать музыкальные произведения без приобретения лицензий.

Что касается трека от Пола Маккартни, то это его первый за пять лет сингл. Он длится две минуты и 45 секунд. На записи можно услышать только шипение, стук и тишину.

Ранее Пол Маккартни и Элтон Джон указали, что, в случае принятия предложенных правительством поправок, ИИ будет «обдирать» артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

