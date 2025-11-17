Последнее слово в определении сроков обучения осталось за работодателями: именно их мнение в первую очередь учитывалось при подготовке перехода на новую модель образования. Об этом в комментарии НСН заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Сроки обучения в рамках новой системы высшего образования не будут едиными, они будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили в Минобрнауки. Ведущие российские университеты начнут переход на неё в 2026-2027 учебном году. На разных уровнях продолжительность учебы составит от четырех до шести лет. Для учителей, врачей и инженеров - пять лет. Для программ сферы туризма и индустрии гостеприимства – четыре года.