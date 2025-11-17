Депутат Метелев: Новые сроки обучения в вузах «заказали» работодатели
Разные сроки подготовки студентов по конкретным специальностям учитывают особенности требований рынка труда, заявил НСН глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Последнее слово в определении сроков обучения осталось за работодателями: именно их мнение в первую очередь учитывалось при подготовке перехода на новую модель образования. Об этом в комментарии НСН заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Сроки обучения в рамках новой системы высшего образования не будут едиными, они будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили в Минобрнауки. Ведущие российские университеты начнут переход на неё в 2026-2027 учебном году. На разных уровнях продолжительность учебы составит от четырех до шести лет. Для учителей, врачей и инженеров - пять лет. Для программ сферы туризма и индустрии гостеприимства – четыре года.
«Эта работа идет уже два года после решения об уходе из Болонской системы и переходе на образование, в основе которого лежит подготовка специалистов, в том числе, с учетом его особенностей в России. В этой работе принимали участие большое количество заказчиков, представители отраслей, производства, министерств, которым потом с этими студентами и работать. Именно они определяли необходимые сроки подготовки. В каком-то смысле можно сказать: всё лучшее, что было до Болонского процесса, будет возвращено, но адаптировано с учетом особенностей требований рынка труда», - отметил собеседник НСН.
Депутат также отметил, что на подготовку кадров с высшим образованием все больше влияния будет оказывать искусственный интеллект, а дефицита кадров при переходе на новую систему не ожидается.
«Кадров не станет меньше. Есть специалисты, которые будут выпускаться в этом году, в следующем, еще через год. К тому времени уже искусственный интеллект оптимизирует задачи, огромное количество функций, которые сегодня закреплены за людьми. Это неизбежно и тоже необходимо учитывать. Есть ряд профессий, где не хватает четырех лет для подготовки, которую ждут от этих специалистов. Теперь это будет классическое высшее образование, которое до этого называлось "специалитет". Шесть лет обучения будет для небольшого количества профессий», - пояснил глава комитета.
В Минобрнауки подчеркнули, что при переходе на новую систему у студентов появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации с учетом наличия разных вариантов сроков обучения.
Президент РФ Владимир Путин в 2023 году подписал приказ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах. В программу вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
Госдума в текущем месяце приняла в третьем окончательном чтении закон об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что это нововведение может отпугнуть абитуриентов от медвузов.
