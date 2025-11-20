Если замазывать что-то или вырезать целые сцены из фильма, зритель даже не поймет, о чем идет речь, поэтому лучше обозначать этот момент на экране, заявила НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам. Из сюжетов вырезаются сцены, которые могут содержать пропаганду нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или добровольного отказа от деторождения, что иногда «приводит к искажению авторского замысла». Клибанова идею поддержала.