Били по рукам: Продюсеры выступили за обозначение «вырезанных» из кино сцен

Наталия Клибанова заявила НСН, что минимальное количество материала снималось на какие-то «подозрительные» темы, но тематические фильмы и сериалы пострадают.

Если замазывать что-то или вырезать целые сцены из фильма, зритель даже не поймет, о чем идет речь, поэтому лучше обозначать этот момент на экране, заявила НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам. Из сюжетов вырезаются сцены, которые могут содержать пропаганду нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или добровольного отказа от деторождения, что иногда «приводит к искажению авторского замысла». Клибанова идею поддержала.

«Без Сокурова, но с Козловским»: Минкультуры вновь ищет традиционные ценности в кино
«Если что-то замазывать в новостях или сюжетах, вырезать из фильмов, зритель просто в моменте может не понять, о чем идет речь. Поэтому было бы неплохо снабжать специальным дисклеймером. Я могу сказать, что это были масштабные «изъятия» фрагментов. Там не такие страшные ограничения, конечно, потому что некоторый контент и до этого не мог включаться, если планировался показ по телевидению. Это касается, например, наркотических средств. Сейчас пересматриваются все библиотеки, которые есть у платформ. У нас внутри есть библиотека, мы весь архив тоже поднимаем, полностью отсматриваем все», - рассказала она.

Клибанова отметила, что проблемы будут только у тематических сериалов и фильмов, где вырезается большой объема материала.

«Иногда удаления фрагментов могут привести к искажению замысла, но какие-то глобальные ограничения были давно. Нам давно били по рукам, поэтому минимальное количество материала в принципе снималось на какие-то подозрительные темы. Поэтому думаю, что в целом эти эпизоды не так сильно повлияют на сюжет. Но дело в том, что есть сериалы, которые посвящены специфическим темам, например, связаны с употреблением запрещенных веществ. Вопрос, что с этим делать», - добавила собеседница НСН.

Советские и зарубежные фильмы, очерняющие историю или государственных деятелей, следует маркировать, заявил ранее алтайский депутат Сергей Малинкович. По его мнению, фильмы из дружественных стран следует маркировать соответствующей надписью, указывая, что он «рекомендуется к просмотру». А при показе западных кинокартин сообщать зрителю, что она «создана в недружественной стране и может содержать элементы лжи, враждебной пропаганды и чуждых нам ценностей», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
ТЕГИ:ФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры