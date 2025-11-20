Число турпоездок по России в 2025 году выросло на 5%
Число туристических поездок по России с начала года увеличилось до 69 миллионов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«В прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок, в этом за 9 месяцев уже почти 69 миллионов. Это рост примерно 5%», - цитирует министра РИА Новости.
По словам Решетникова, в текущем году по объективным причинам число поездок растет более сдержанными темпами, чем ожидалось. Министр прогнозирует, что в 2027-м путешествия вернутся на запланированную траекторию роста.
Между тем сервис «Купибилет» выяснил, что 12% граждан собираются отправиться в новогоднее путешествие по России, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число турпоездок по России в 2025 году выросло на 5%
- В наркодиспансере в Башкирии произошел пожар
- Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
- Били по рукам: Продюсеры выступили за обозначение «вырезанных» из кино сцен
- «Есть четыре способа»: Как России догнать Китай и США в области ИИ
- Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»
- Близ Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк
- Охота на Мадуро: Что Трамп приготовил для Венесуэлы
- В Великих Луках предотвратили попытку поджога здания администрации
- МВД: Принято более 19 тысяч решений о депортации иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru