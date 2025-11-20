Число турпоездок по России в 2025 году выросло на 5%

Число туристических поездок по России с начала года увеличилось до 69 миллионов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок, в этом за 9 месяцев уже почти 69 миллионов. Это рост примерно 5%», - цитирует министра РИА Новости.

По словам Решетникова, в текущем году по объективным причинам число поездок растет более сдержанными темпами, чем ожидалось. Министр прогнозирует, что в 2027-м путешествия вернутся на запланированную траекторию роста.

Между тем сервис «Купибилет» выяснил, что 12% граждан собираются отправиться в новогоднее путешествие по России, пишет «Свободная пресса».

