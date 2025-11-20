В воздухе Уфы дважды за день выявили превышение ПДК кумола

Превышение предельно допустимой концентрации ядовитого изопропилбензола (кумола) в атмосферном воздухе зарегистрировали дважды за день в Уфе. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

По данным специалистов, 18 ноября в 13:00 концентрация в долях ПДК составила 2,3, в 19:00 - 2,9.

Превышение нормы содержания опасного вещества выявили на проспекте Октября, 141.

Кумол используют как добавку к бензину и авиатопливу, в качестве разбавителя для красок, вещество при вдыхании провоцирует кашель, головную боль и потерю сознания, поражает органы дыхания и почки.

Фото: t.me/UFAairport
