При столкновении поездов в Чехии пострадали 57 человек
20 ноября 202512:35
Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом пишет портал Irozhlas со ссылкой на данные спасателей.
Авария произошла с пассажирскими поездами на участке между городом Злив и селом Дивчице близ Ческе-Будеёвице. Причины инцидента устанавливает полиция.
В результате ЧП 57 человек получили ранения. У 15 пострадавших ранения средней степени тяжести, пятерых тяжелораненых доставили в больницы.
Ранее в Мексике поезд с топливом сошел с рельсов и взорвался, напоминает «Свободная пресса».
