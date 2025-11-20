При столкновении поездов в Чехии пострадали 57 человек

Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом пишет портал Irozhlas со ссылкой на данные спасателей.

Авария произошла с пассажирскими поездами на участке между городом Злив и селом Дивчице близ Ческе-Будеёвице. Причины инцидента устанавливает полиция.

В результате ЧП 57 человек получили ранения. У 15 пострадавших ранения средней степени тяжести, пятерых тяжелораненых доставили в больницы.

Ранее в Мексике поезд с топливом сошел с рельсов и взорвался, напоминает «Свободная пресса».

