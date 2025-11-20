В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ

Законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России, внесен в Госдуму. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба... закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал спикер в мессенджере MAX.

Володин обратил внимания на обращения граждан о том, что на некоторых изображениях государственной символики кресты отсутствуют либо заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о гербе. Политик призвал сделать все, чтобы не допустить искажения символов государственности.

Ранее Госдума приняла во втором чтении бюджет РФ на 2026−2028 годы. Володин подчеркивал, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, пишет «Свободная пресса».

