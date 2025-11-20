В наркодиспансере в Башкирии произошел пожар

Пожар произошел в наркологическом диспансере в Стерлитамаке, один человек пострадал. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

«По предварительным данным, в одной из палат на третьем этаже наркологического диспансера... загорелся матрац. Из учреждения эвакуированы 72 человека, в том числе 62 пациента», - говорится в сообщении.

Один человек получил ожоги, его доставили в городскую больницу.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП, надзорное ведомство установит подробности случившегося, проверит соблюдение требований пожарной безопасности и правил пребывания пациентов.

Ранее в Саратове произошел пожар в инфекционной больнице имени Н.Р. Иванова, пациентов и медперсонал эвакуировали, напоминает РЕН ТВ.

