«Ураганный шутер»: России предложили освободить от налогов разработчиков патриотических игр
Проблемы с российскими видеоиграми можно решать не только за счет соотечественников, заявил НСН эксперт по видеоиграм Кузьменко.
Для создания патриотических видеоигр разработчиков в России следует освободить от всех налогов, у них сразу развяжутся руки в этом направлении, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
СМИ сообщали, что Минцифры предложило ввести новый налог для для Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games. Их хотели обязать платить 5% от оборота в России для поддержки фонда патриотических видеоигр. Позднее ведомство опровергло эту информацию.
«Вообще, инициатива с поддержкой отечественных разработчиков, безусловно, хорошая штука. Следует смотреть на зарубежный опыт. В той же Франции игры давно уже на уровне министерства культуры признаны культурным явлением и пользуются такой же поддержкой, как и кино. Но только это реализовывается не как у нас через Фонд кино, когда тебе дают деньги на съем фильма, а через налоги. Там дают какие-то поблажки по налогам, а иногда, если это касается национальных интересов, на какое-то время полностью освобождают для того, чтобы ты творил на благо государства. Такая схема интересная и человечная. Можно решать отечественные проблемы с креативом не за счет соотечественников, а за счет того, что людей, как бизнесменов, будут освобождать от налогов для того, чтобы более развязывались руки в этих направлениях», - сказал Кузьменко.
По его словам, вопрос о разработке в России патриотических игр стоит на повестке уже несколько лет.
«Еще около 15 лет назад, ФСКН делала очень большую программу про антинаркотическую агитацию среди молодежи. В частности, разработали несколько видеоигр. Но так как разработка нескольких видеоигр шла через нашу стандартную тендерную систему... Эта система работает не на качество, она работает на достижение некоего результата, чтобы поставить галочку. Например, чтобы сделать качественную и хорошую игру нужно обращаться к топовым разработчикам. Когда проходит тендер, появляются разработчики третьего и четвертого звена. Чиновнику ничего больше не остается, как выбрать этих подрядчиков, которые сделают не очень качественный продукт и который не найдет отклик у аудитории», - отметил Кузьменко.
Также эксперт подчеркнул, что во времена президентства Дмитрия Медведева было предложено сделать проект, похожий на игру World of Warcraft, но в русской патриотической тематике.
«К сожалению, эта инициатива заглохла. С тех пор прошло уже много лет, но так и не слышно о русских патриотических играх. Такие вещи действительно распространены в некоторых странах. В Китае очень приветствуются разработчики, которые делают игры по китайской истории. Если ты делаешь какой-то ураганный шутер по истории, это для китайского правительства интересно. Даже если оно не поможет деньгами, оно поможет национальным пиаром. Другое дело, что разработка таких игр должна быть творческая, она не должна превращаться в пустую обитку. Современное поколение очень четко видит фальшь и ложь», - подчеркнул Кузьменко.
Кроме того, по словам Кузьменко, из отечественных патриотических видеоигр может получиться хороший проект, благодаря которому игроки смогут в ненавязчивой форме еще больше узнать об истории государства.
«Хороший шутер, который будет про Сталинград или про Курскую дугу, вполне может повлечь человека, как минимум, к изучению истории Второй мировой войны. Западные разработчики, конечно, иногда обращаются к русской тематике, но из-за незнания фактуры... Они практически ничего не знают про Сталинград или взятие Варшавы. Если наши разработчики не пожалеют денег и будет подход к историческим консультациям, может получиться вполне интересный проект, в который будет интересно играть. Он совершенно в ненавязчивой форме может рассказать о том, какие были события», - резюмировал Кузьменко.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что через игры нужно пытаться продвигать «настоящие ценности - патриотизм, интерес к истории страны, умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию».
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