«Ураганный шутер»: России предложили освободить от налогов разработчиков патриотических игр

СМИ сообщали, что Минцифры предложило ввести новый налог для для Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games. Их хотели обязать платить 5% от оборота в России для поддержки фонда патриотических видеоигр. Позднее ведомство опровергло эту информацию.

«Вообще, инициатива с поддержкой отечественных разработчиков, безусловно, хорошая штука. Следует смотреть на зарубежный опыт. В той же Франции игры давно уже на уровне министерства культуры признаны культурным явлением и пользуются такой же поддержкой, как и кино. Но только это реализовывается не как у нас через Фонд кино, когда тебе дают деньги на съем фильма, а через налоги. Там дают какие-то поблажки по налогам, а иногда, если это касается национальных интересов, на какое-то время полностью освобождают для того, чтобы ты творил на благо государства. Такая схема интересная и человечная. Можно решать отечественные проблемы с креативом не за счет соотечественников, а за счет того, что людей, как бизнесменов, будут освобождать от налогов для того, чтобы более развязывались руки в этих направлениях», - сказал Кузьменко.

По его словам, вопрос о разработке в России патриотических игр стоит на повестке уже несколько лет.