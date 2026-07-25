В штабе верховного главнокомандования НАТО в Европе задержали шпионку

Телеканал RTBF в субботу сообщил о задержании стажёрки в бельгийском штабе SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) — штаб‑квартире верховного главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

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Как уточнили в федеральной прокуратуре Бельгии, подозреваемая — гражданка Канады китайского происхождения. Её подозревают в передаче секретных сведений третьей стране, а также в связях с преступной организацией.

Службы безопасности SHAPE, который находится неподалёку от Монса, первыми выявили подозрительную активность и передали данные в Главное управление разведки и безопасности (SGRS) Бельгии. Далее информацию оперативно направили в федеральную прокуратуру — именно она уполномочена вести дела о шпионаже. Расследование поручили Федеральной судебной полиции Шарлеруа. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о шпионаже и участии в преступной организации.

В четверг правоохранители провели обыски в жилище подозреваемой и в её рабочем кабинете в SHAPE. На следующий день судебный следователь санкционировал арест. По данным телеканала, следствие ещё не завершено, поэтому прокуратура не раскрывает дополнительные детали — это обусловлено интересами расследования, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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