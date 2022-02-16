СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр

Платформы Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие могут обязать уплачивать дополнительный налог в России для поддержки патриотических игр. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве.

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По данным издания, Минцифры предложило создать фонд для поддержки патриотических игр. Он будет пополняться за счет налога на зарубежные платформы дистрибуции. Предполагается, что иностранные площадки обяжут платить 5% от оборота в РФ; это обеспечит фонду поддержки патриотических игр 10 млрд рублей в год, сообщает Ura.ru.

В правительство уже направлен доклад с предложением о создании фонда. «Коммерсантъ» сообщает, что власти готовят ряд других предложения по стимулированию российского игрового рынка. В частности, в стране могут ввести льготные налоги для местных разработчиков, пишет РИА ФАН.



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ФОТО: РИА Новости
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