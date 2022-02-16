СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр

По данным издания, Минцифры предложило создать фонд для поддержки патриотических игр. Он будет пополняться за счет налога на зарубежные платформы дистрибуции. Предполагается, что иностранные площадки обяжут платить 5% от оборота в РФ; это обеспечит фонду поддержки патриотических игр 10 млрд рублей в год, сообщает Ura.ru.

В правительство уже направлен доклад с предложением о создании фонда. «Коммерсантъ» сообщает, что власти готовят ряд других предложения по стимулированию российского игрового рынка. В частности, в стране могут ввести льготные налоги для местных разработчиков, пишет РИА ФАН.





