СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр
Платформы Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие могут обязать уплачивать дополнительный налог в России для поддержки патриотических игр. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве.
По данным издания, Минцифры предложило создать фонд для поддержки патриотических игр. Он будет пополняться за счет налога на зарубежные платформы дистрибуции. Предполагается, что иностранные площадки обяжут платить 5% от оборота в РФ; это обеспечит фонду поддержки патриотических игр 10 млрд рублей в год, сообщает Ura.ru.
В правительство уже направлен доклад с предложением о создании фонда. «Коммерсантъ» сообщает, что власти готовят ряд других предложения по стимулированию российского игрового рынка. В частности, в стране могут ввести льготные налоги для местных разработчиков, пишет РИА ФАН.
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