В суд направили первое в России дело из-за читов для «World of Tanks»

Первым в стране обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии стал уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов, в отношении которого было возбуждено дело по статье «создание и распространение вредоносных компьютерных программ», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Мужчина обвиняется в создании сайта, где продавались вредоносные программы для онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warships». Сумма ущерба разработчикам следствие оценило в 670 млн рублей.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что в 2021 году в России общая сумма ущерба от киберпреступности оценивается в пределах 90 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».