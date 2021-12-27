В суд направили первое в России дело из-за читов для «World of Tanks»
Черемушкинский суд Москвы направил в суд для рассмотрения по существу первое в России уголовное дело, возбуждённое из-за читов для компьютерной игры «World of Tanks», сообщает ТАСС.
Первым в стране обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии стал уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов, в отношении которого было возбуждено дело по статье «создание и распространение вредоносных компьютерных программ», ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Мужчина обвиняется в создании сайта, где продавались вредоносные программы для онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warships». Сумма ущерба разработчикам следствие оценило в 670 млн рублей.
Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что в 2021 году в России общая сумма ущерба от киберпреступности оценивается в пределах 90 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- В суд направили первое в России дело из-за читов для «World of Tanks»
- «Безобразно пьяный»: Новгородский чиновник сорвал лекцию в пабе и уволился
- Вечорко заявил об увеличении числа тяжёлых пациентов с коронавирусом
- ФСБ задержала создателей подпольной нарколаборатории
- Движение поездов на Киевском направлении остановили в Москве
- В Севастополе отменили QR-коды для ресторанов и театров
- Назван первый симптом заражения «омикроном»
- Минстрой и Минобороны заключили соглашение о сотрудничестве
- Мавтиенко заявила, что власти могут устанваливать цены на рынке
- СМИ: тело российского депутата нашли на берегу реки в Свердловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru