СМИ: Sony готовится запустить платформу с бесплатными играми для PlayStation
По мнению журналистов издания Trusted Reviews, компания Sony намерена запустить новый сервис с подпиской на библиотеку бесплатных игр для консоли PlayStation. Авторы издания таким образом трактуют недавнее заявление гендиректора PS Джима Райана.
Он рассказал, что всегда мечтал о создать ресурс, который позволит пользователям бесплатно заходить в некоторые игры, пользуясь только подпиской – так, как могут абоненты стриминговых платформ Spotify или Netflix или пользователи сервиса Xbox Game Pass компании Microsoft.
«Я также хотел бы увидеть мир, в котором играми, которые мы делаем на PlayStation, смогут наслаждаться многие десятки миллионов людей. Возможно, сотни миллионов», — заявил Райан.
Авторы публикации уверены, что в высказывании генерального директора PS содержится намек на скорый запуск бесплатной библиотеки игр.
Однако, PlayStation никаких уточнений по этому поводу не предоставила.
Ранее пользователи игровой приставки PlayStation нашли способ скачивать некоторые игры для консолей бесплатно, сообщает издание GamesRadar. Один из пользователей форума Resetera рассказал об уязвимости в магазине PS Store. Игрок может скачать для своей приставки игру, которая входит в коллекцию подписки PS Plus, однако доступную бесплатно только для игроков PS5.
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