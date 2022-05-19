Создатели магазина приложений NashStore назвали отличия от RuStore

Созданный VK и Минцифры магазин приложений RuStore обеспечит суверенность ключевым российским сервисам, но не помешает работе частного аналога, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор разработавшей российский магазин приложений на Android NashStore компании АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее, 19 мая стало известно о том, что магазин приложений на Android от VK и Минцифры RuStore внесут в список обязательных для предустановки программ на технические устройства. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, бета-версия приложения RuStore будет запущена 25 мая. 16 мая для загрузок стал доступен российский магазин приложений на Android NashStore. По словам его разработчиков, пользователи смогут сами определиться, к какому из вариантов обратиться в поисках необходимых приложений.

«У нас, по сути, два вектора развития. Задача приложения от VK и Минцифры RuStore - обеспечить суверенность ключевых российских приложений и выполнить все существующие нормативные элементы для того, чтобы получить наибольшую аудиторию. У нас коммерческий, частный продукт, который нацелен на создание экосистем множества сервисов, а не только ключевых и крупнейших. Учитывая то, что у граждан большая потребность в разных нишевых сервисах, у нас две разные ниши. Оба магазина могут быть ключевыми для потребителя, но какие-то приложения будут пересекаться», - предположил Щельцин.