Создатели магазина приложений NashStore назвали отличия от RuStore
Два отечественных магазина приложений RuStore и NashStore решают разные задачи и предлагают разную подборку приложений, заявил в эфире НСН разработчик NashStore Арсений Щельцин.
Созданный VK и Минцифры магазин приложений RuStore обеспечит суверенность ключевым российским сервисам, но не помешает работе частного аналога, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор разработавшей российский магазин приложений на Android NashStore компании АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее, 19 мая стало известно о том, что магазин приложений на Android от VK и Минцифры RuStore внесут в список обязательных для предустановки программ на технические устройства. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, бета-версия приложения RuStore будет запущена 25 мая. 16 мая для загрузок стал доступен российский магазин приложений на Android NashStore. По словам его разработчиков, пользователи смогут сами определиться, к какому из вариантов обратиться в поисках необходимых приложений.
«У нас, по сути, два вектора развития. Задача приложения от VK и Минцифры RuStore - обеспечить суверенность ключевых российских приложений и выполнить все существующие нормативные элементы для того, чтобы получить наибольшую аудиторию. У нас коммерческий, частный продукт, который нацелен на создание экосистем множества сервисов, а не только ключевых и крупнейших. Учитывая то, что у граждан большая потребность в разных нишевых сервисах, у нас две разные ниши. Оба магазина могут быть ключевыми для потребителя, но какие-то приложения будут пересекаться», - предположил Щельцин.
Говоря о тех приложениях, которые не будут дублироваться, разработчик NashStore перечислил некоторые из них и обозначил принципиальную разницу в подходах к наполнению «прилавков» двух магазинов.
«В RuStore обязательно будут такие, как Сбербанк, Яндекс, государственные СМИ, которые попали под санкции, какие-то сервисы, которые не конкурируют с экосистемами российских компаний. В нашем же случае это все банки и медиа, которые существуют в России, приложения торговых сетей и так далее. У нас нет каких-то ограничивающих политик и регламентов. Мы стремимся сделать так, чтобы уживались и самые популярные приложения, у которых в Google Play больше 50 миллионов скачиваний, и приложения, которые только набирают популярность. Мы сейчас активно работаем с иностранными разработчиками – это Индия, Китай, Малайзия, Индонезия и разработчики из Европы, которые имеют европейскую юрисдикцию, но при этом очень близки по духу и заинтересованы в российском рынке», - рассказал гендиректор компании АНО «Цифровые платформы».
На вопрос о том, сколько раз было скачано пользователями приложение NashStore за три дня его существования в доступе, Щельцин заявил, что эта информация закрытая. Но количество скачиваний внутри самого приложения уже больше миллиона. При этом разработчик охотно рассказал о перспективах развития сервиса.
«Очень много интересного готовим, так как мы сейчас в самом начале пути. Сейчас можно позволить вам только «наблюдение через замочную скважину». Технический аппарат из нескольких команд у нас работает по созданию сервисов экосистемы, это возможности продвижения, более удобная навигация, привлечение участников и так далее. Порядка 500 компаний ежедневно регистрируется и около 100-150 приложений проходит модерацию в сутки. Плюс, мы смотрим на дополнительные возможности и для пользователей, и для бизнеса в теме дистрибуции приложений. Очень много трудностей возникло из-за ограничений по функциональности иностранных компаний, и зачастую пользователи не могут найти нужное приложение. Эти вопросы мы постепенно решаем и подключаем крупные приложения минимум по 50 в день с количеством «инсталов» на Google Play от 10-ти миллионов скачиваний», - похвастался Щельцин.
На вопрос Радиоточки о том, не задевает ли создателей NashStore то, что магазин от VK и Минцифры внесут в список обязательных для предустановки программ, а их разработка туда не включена, руководитель «Цифровых платформ» ответил, что с предустановкой сегодня много проблем в принципе.
«Не стоит считать, что предустановка это панацея. Потому, что сейчас есть сложности с предустановкой и из-за повышения цены на гаджеты и, как следствие, уменьшения покупательского спроса, и из-за параллельного импорта. Просто не понятно, как это можно будет произвести технически?», - недоумевает Щельцин.
Ранее сообщалось, что сайт российского магазина приложений на Android NashStore может работать нестабильно, так как площадка подверглась сильнейшей DDOS-атаке.
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