«ВКонтакте» объявила о движении к NFT и метавселенной
Социальная сеть «ВКонтакте» хочет стать маркетплейсом для продажи NFT-токенов, правда, по-своему представляет метавселенную, сообщает РИА Новости.
«В целом мы движемся в сторону метавселенных. Мы ее видим несколько иначе. Мы сейчас начали с NFT, с защиты авторского контента, с монетизации авторского контента и считаем, что "ВКонтакте" должен стать основным сервисом - провайдером доступа к NFT в России и странах СНГ», - сказал технический директор соцсети Александр Тоболь.
По его словам, движение к метавселенной начнется с заработков пользователей на стикерах.
«Пример сценария - вы классно рисуете стикеры. Вы нарисовали классные стикеры для футбольной команды, футбольная команда купила у вас эти стикеры. Они уникальные, их может быть ограниченное количество, максимум 1000 стикеров», - пояснил Тоболь.
На днях певица Мадонна представила три весьма провокационных анимационных клипа в NFT под названиями «Мать природы», «Мать эволюции» и «Мать технологий». В роликах показано, как аватар Мадонны рожает деревья, бабочек и механических гусениц. Они будут разыграны на специальном NFT-аукционе.
Невзаимозаменяемые токены (NFT) является виртуальными активами, которые нельзя подделать.
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