«ВКонтакте» объявила о движении к NFT и метавселенной

По его словам, движение к метавселенной начнется с заработков пользователей на стикерах.

«Пример сценария - вы классно рисуете стикеры. Вы нарисовали классные стикеры для футбольной команды, футбольная команда купила у вас эти стикеры. Они уникальные, их может быть ограниченное количество, максимум 1000 стикеров», - пояснил Тоболь.

На днях певица Мадонна представила три весьма провокационных анимационных клипа в NFT под названиями «Мать природы», «Мать эволюции» и «Мать технологий». В роликах показано, как аватар Мадонны рожает деревья, бабочек и механических гусениц. Они будут разыграны на специальном NFT-аукционе.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) является виртуальными активами, которые нельзя подделать.

