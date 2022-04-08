Минцифры представило список отечественных аналогов зарубежных интернет-сервисов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций составило рекомендованный список российских интернет-ресурсов и сервисов зарубежных IT-компаний. Они разделены на 15 категорий.
Среди обозначенных разделов импортозамещения: соцсети и мессенджеры; образовательные ресурсы; редакторы документов; программы для проведения видеоконференций, ресурсы для бронирования жилья, заказа авиабилетов; площадки электронной торговли.
Как отмечает Минцифры, немало из внесённых в перечень ресурсов уже пользовались приоритетным вниманием граждан РФ еще до компании по ограничению доступа к зарубежным аналогам. По мнению ведомства, блокировка иностранных платформ стимулирует увеличение аудитории и расширение функций отечественных ресурсов.
Так, согласно предложению Минцифры, вместо платформ компании Meta (признана в РФ экстремистской) предлагается задействовать социальные сети VK, «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», а также мессенджеры Telegram, «ТамТам», TenChat, Frisbee и даже «доисторическую» ICQ. \
Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют применять, в частности, сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».
Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs – «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360». Платформу электронной коммерции EBay предлагается заменить маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет».
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