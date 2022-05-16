Российский магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке

В сообщении говорится, что площадка подверглась сильнейшей DDOS-атаке.

«Доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справится с этой проблемой», - добавили в NashStore.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что магазин NashStore стал доступен, из маркетплейса можно скачать более тысячи приложений, в том числе «Rutube», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и многие другие, сообщает RT.

