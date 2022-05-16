Российский магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке

Сайт российского магазина приложений на Android NashStore может работать нестабильно, сообщает пресс-служба маркетплейса.

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В сообщении говорится, что площадка подверглась сильнейшей DDOS-атаке.

«Доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справится с этой проблемой», - добавили в NashStore.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что магазин NashStore стал доступен, из маркетплейса можно скачать более тысячи приложений, в том числе «Rutube», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и многие другие, сообщает RT.

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ТЕГИ:ХакерыКибератакиКибербезопасность
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