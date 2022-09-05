Чипы для «Тройки» и «Умный дом»: Как сработает импортозамещение в российской электронике
В России пока нет технологий, позволяющих выпускать процессоры большой вычислительной мощности для смартфонов, но кое-что наши ученые уже освоили, сказал НСН кандидат технических наук Александр Тимошенко.
В России есть возможность запустить производство микропроцессоров, не требующих больших скоростей вычисления, которые могут использоваться в системах «Умный дом», заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Группа компаний «Микрон», выпускающая чипы для гражданской электроники, получит 7 миллиардов рублей от Фонда развития промышленности, сообщает «КоммерсантЪ». Деньги пойдут на «масштабирование производства», чтобы заместить импортные чипы. Тимошенко считает, что этих денег хватит на увеличение компонентной базы, а на выпуск 28-нанометровых процессоров нужно на два порядка больше этой суммы.
«С точки зрения потребителя «Микрон» делает чипы, к примеру, для карточек метрополитена. Интегральные схемы для смартфонов, процессорное ядро, различные вычислительные модули – другой уровень: это технологии изготовления процессоров 28-нанометров и ниже. У них пока таких технологий нет. Возможно, финансовое вливание позволит немного улучшить ситуацию, но запуск вышеназванных технологий – это гораздо большие деньги, на два порядка. Скорее всего, «Микрон» будет расширять свои возможности и увеличивать количество элементной базы, которая у них существует и сегодня, а также заменять ту часть, которую нам не поставляют западные страны из-за санкций», - сказал Тимошенко.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что «Микрон» способен наладить выпуск компонентов для бытовой, автомобильной техники, чтобы обеспечить импортонезависимость российской электронной отрасли.
«Думаю, что будут еще какие-то небольшие проекты запущены, к примеру, микропроцессоры, не требующие больших скоростей вычисления, для систем «Умный дом». Пока не можем заместить процессоры, элементы СВЧ, памяти. Аналоги есть, но ведь и свое надо разрабатывать. И технологии на «Микроне» позволят это сделать», - резюмировал Тимошенко.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в России нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- СМИ сообщили о двух пострадавших при взрыве в Кабуле сотрудниках посольства РФ
- СМИ: Подлодка «Генералиссимус Суворов» проходит испытания в Баренцевом море
- Путин прилетел на Камчатку
- В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки
- Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
- СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле
- Цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока»
- В Турции заявили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолет
- Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа
- «Почта России» запустит проект по доставке алкоголя в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru