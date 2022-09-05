Чипы для «Тройки» и «Умный дом»: Как сработает импортозамещение в российской электронике

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что «Микрон» способен наладить выпуск компонентов для бытовой, автомобильной техники, чтобы обеспечить импортонезависимость российской электронной отрасли.

«Думаю, что будут еще какие-то небольшие проекты запущены, к примеру, микропроцессоры, не требующие больших скоростей вычисления, для систем «Умный дом». Пока не можем заместить процессоры, элементы СВЧ, памяти. Аналоги есть, но ведь и свое надо разрабатывать. И технологии на «Микроне» позволят это сделать», - резюмировал Тимошенко.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в России нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.

