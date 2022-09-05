Чипы для «Тройки» и «Умный дом»: Как сработает импортозамещение в российской электронике

В России пока нет технологий, позволяющих выпускать процессоры большой вычислительной мощности для смартфонов, но кое-что наши ученые уже освоили, сказал НСН кандидат технических наук Александр Тимошенко.

В России есть возможность запустить производство микропроцессоров, не требующих больших скоростей вычисления, которые могут использоваться в системах «Умный дом», заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Группа компаний «Микрон», выпускающая чипы для гражданской электроники, получит 7 миллиардов рублей от Фонда развития промышленности, сообщает «КоммерсантЪ». Деньги пойдут на «масштабирование производства», чтобы заместить импортные чипы. Тимошенко считает, что этих денег хватит на увеличение компонентной базы, а на выпуск 28-нанометровых процессоров нужно на два порядка больше этой суммы.

«С точки зрения потребителя «Микрон» делает чипы, к примеру, для карточек метрополитена. Интегральные схемы для смартфонов, процессорное ядро, различные вычислительные модули – другой уровень: это технологии изготовления процессоров 28-нанометров и ниже. У них пока таких технологий нет. Возможно, финансовое вливание позволит немного улучшить ситуацию, но запуск вышеназванных технологий – это гораздо большие деньги, на два порядка. Скорее всего, «Микрон» будет расширять свои возможности и увеличивать количество элементной базы, которая у них существует и сегодня, а также заменять ту часть, которую нам не поставляют западные страны из-за санкций», - сказал Тимошенко.
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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что «Микрон» способен наладить выпуск компонентов для бытовой, автомобильной техники, чтобы обеспечить импортонезависимость российской электронной отрасли.

«Думаю, что будут еще какие-то небольшие проекты запущены, к примеру, микропроцессоры, не требующие больших скоростей вычисления, для систем «Умный дом». Пока не можем заместить процессоры, элементы СВЧ, памяти. Аналоги есть, но ведь и свое надо разрабатывать. И технологии на «Микроне» позволят это сделать», - резюмировал Тимошенко.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в России нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеТехнологииПроизводство
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