«Попадут все»: Санкции на микросхемы лишат россиян смартфонов и техники

«Прямой замены все равно не будет. Если это сложные вычислительные устройства, то замены в России нет. Только если будет какая-то косвенная замена, но это не быстрый процесс. Сначала нужно спроектировать, потом изготовить, протестировать. Если все пошло хорошо, значит, запуск в партию. Это длительный процесс, который может затянуться на годы», - указал Тимошенко.

При этом кандидат технических наук подчеркнул, что в стране необходимо начать оптимизацию программного обеспечения и не стремиться к увеличению тактовых частот.

«Карина Абагян (директор по стратегическому развитию «Микрон» - прим. НСН) сказала, что пока у нас нет возможности обеспечивать высокие вычислительные ресурсы, нужно думать над оптимизацией программного обеспечения. На протяжении уже почти 20 лет никто не задумывался о том, чтобы сделать оптимизацию. Все гнались за увеличением тактовых частот: увеличиваем частоты и получаем лучшие результаты. А на самом деле нужно гнаться не только за этим. Оптимизация нужна для того, чтобы получить лучшие результаты на тех же тактовых частотах, которые были до этого», - резюмировал Тимошенко.

Ранее тайваньская компания TSMC обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На ее мощностях выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». На фоне этого разработчик «Эльбруса» захотел перенести производство в Россию вместо Тайваня.

