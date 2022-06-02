«Попадут все»: Санкции на микросхемы лишат россиян смартфонов и техники
Прямой замены зарубежных компонентов в России нет и не будет еще очень долго, заявил в эфире НСН доцент МИЭТ Александр Тимошенко.
Если другие страны поддержат ограничения Тайваня на поставки в Россию микропроцессоров частотой выше 25 МГц, то в стране исчезнут смартфоны и вся остальная электронная техника, заявил кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что власти Тайваня запретили экспортировать ряд высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. В частности, запрещено ввозить микропроцессорную технику с тактовыми частотами выше 25 МГц.
«То, что сейчас стоит под запретом – это почти вся вычислительная техника. Например, внутри смартфона стоит элементная база, которая работает с тактовой частотой выше 25 МГц. До спецоперации по документам, которые были и у ЕС, и у США, максимальная тактовая частота у нас стояла 800 МГц. А уже внутри устройства может быть выше. Но это не касалось именно процессорной техники для обычных ПК. Если ограничения будут выполняться всеми участниками рынка, то в Россию просто прекратится поставка любой элементной базы, которая обладает высокими вычислительными характеристиками. Под это дело попадут все, не только компании. Пользователи увидят, что смартфоны прекратят продавать, а также видеокарты и процессоры. Если Китай под этим подпишется, то и из Китая мы тоже ничего не получим», - сказал Тимошенко.
По его словам, на сегодняшний день России нечем заменить зарубежные сложные вычислительные устройства. Тимошенко отметил, что процесс замены может растянуться на годы.
«Прямой замены все равно не будет. Если это сложные вычислительные устройства, то замены в России нет. Только если будет какая-то косвенная замена, но это не быстрый процесс. Сначала нужно спроектировать, потом изготовить, протестировать. Если все пошло хорошо, значит, запуск в партию. Это длительный процесс, который может затянуться на годы», - указал Тимошенко.
При этом кандидат технических наук подчеркнул, что в стране необходимо начать оптимизацию программного обеспечения и не стремиться к увеличению тактовых частот.
«Карина Абагян (директор по стратегическому развитию «Микрон» - прим. НСН) сказала, что пока у нас нет возможности обеспечивать высокие вычислительные ресурсы, нужно думать над оптимизацией программного обеспечения. На протяжении уже почти 20 лет никто не задумывался о том, чтобы сделать оптимизацию. Все гнались за увеличением тактовых частот: увеличиваем частоты и получаем лучшие результаты. А на самом деле нужно гнаться не только за этим. Оптимизация нужна для того, чтобы получить лучшие результаты на тех же тактовых частотах, которые были до этого», - резюмировал Тимошенко.
Ранее тайваньская компания TSMC обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На ее мощностях выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». На фоне этого разработчик «Эльбруса» захотел перенести производство в Россию вместо Тайваня.
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