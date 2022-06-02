«Попадут все»: Санкции на микросхемы лишат россиян смартфонов и техники

Прямой замены зарубежных компонентов в России нет и не будет еще очень долго, заявил в эфире НСН доцент МИЭТ Александр Тимошенко. 

Если другие страны поддержат ограничения Тайваня на поставки в Россию микропроцессоров частотой выше 25 МГц, то в стране исчезнут смартфоны и вся остальная электронная техника, заявил кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что власти Тайваня запретили экспортировать ряд высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. В частности, запрещено ввозить микропроцессорную технику с тактовыми частотами выше 25 МГц.

«То, что сейчас стоит под запретом – это почти вся вычислительная техника. Например, внутри смартфона стоит элементная база, которая работает с тактовой частотой выше 25 МГц. До спецоперации по документам, которые были и у ЕС, и у США, максимальная тактовая частота у нас стояла 800 МГц. А уже внутри устройства может быть выше. Но это не касалось именно процессорной техники для обычных ПК. Если ограничения будут выполняться всеми участниками рынка, то в Россию просто прекратится поставка любой элементной базы, которая обладает высокими вычислительными характеристиками. Под это дело попадут все, не только компании. Пользователи увидят, что смартфоны прекратят продавать, а также видеокарты и процессоры. Если Китай под этим подпишется, то и из Китая мы тоже ничего не получим», - сказал Тимошенко.

По его словам, на сегодняшний день России нечем заменить зарубежные сложные вычислительные устройства. Тимошенко отметил, что процесс замены может растянуться на годы.

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«Прямой замены все равно не будет. Если это сложные вычислительные устройства, то замены в России нет. Только если будет какая-то косвенная замена, но это не быстрый процесс. Сначала нужно спроектировать, потом изготовить, протестировать. Если все пошло хорошо, значит, запуск в партию. Это длительный процесс, который может затянуться на годы», - указал Тимошенко.

При этом кандидат технических наук подчеркнул, что в стране необходимо начать оптимизацию программного обеспечения и не стремиться к увеличению тактовых частот.

«Карина Абагян (директор по стратегическому развитию «Микрон» - прим. НСН) сказала, что пока у нас нет возможности обеспечивать высокие вычислительные ресурсы, нужно думать над оптимизацией программного обеспечения. На протяжении уже почти 20 лет никто не задумывался о том, чтобы сделать оптимизацию. Все гнались за увеличением тактовых частот: увеличиваем частоты и получаем лучшие результаты. А на самом деле нужно гнаться не только за этим. Оптимизация нужна для того, чтобы получить лучшие результаты на тех же тактовых частотах, которые были до этого», - резюмировал Тимошенко.

Ранее тайваньская компания TSMC обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На ее мощностях выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». На фоне этого разработчик «Эльбруса» захотел перенести производство в Россию вместо Тайваня.

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ФОТО: РИА Новости
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