Экс-советник президента объяснил перенос выдачи цифровых паспортов: не к чему приложить

Накануне сообщалось, что Минцифры надеется вернуться к вопросу выдачи цифровых паспортов в обозримом будущем. При этом СМИ отмечали, что ранее министерство заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за высокой стоимости цифрового документа и дефицита материалов электронных носителей.

«Дело не в цене вопроса. В случае цифровых паспортов, проблема не в них самих как таковых, а в оборудовании, где их надо предъявлять: это, по сути, приложить карточку. У нас должна быть система предъявления паспорта. Например, на проходе в Кремль или в учреждения должен стоять аппарат, куда эту карту можно приложить. То есть, это не просто сделать карточку, ее сделать очень просто. Проблема в том, что по России должна быть сотня тысяч приборов. Соответственно, должен быть огромный объем железа, который должен быть установлен. При этом компании должны иметь возможность покупать это оборудование, чтобы ставить на проходке. Если этого нет, то смысл в выпуске паспортов, конечно же, пропадает», - сказал Клименко.

При этом он отметил, что в России складывается непростая ситуация с электронными носителями, так как страна зависела от таких импортных технологий практически во всех отраслях.