Экс-советник президента объяснил перенос выдачи цифровых паспортов: не к чему приложить
В стране еще не разработали систему предъявления цифровых паспортов, необходима сотня тысяч специальных аппаратов, заявил в эфире НСН Герман Клименко.
Проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в России нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки, при этом учреждения и компании должны иметь возможность покупать такое оборудование, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Минцифры надеется вернуться к вопросу выдачи цифровых паспортов в обозримом будущем. При этом СМИ отмечали, что ранее министерство заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за высокой стоимости цифрового документа и дефицита материалов электронных носителей.
«Дело не в цене вопроса. В случае цифровых паспортов, проблема не в них самих как таковых, а в оборудовании, где их надо предъявлять: это, по сути, приложить карточку. У нас должна быть система предъявления паспорта. Например, на проходе в Кремль или в учреждения должен стоять аппарат, куда эту карту можно приложить. То есть, это не просто сделать карточку, ее сделать очень просто. Проблема в том, что по России должна быть сотня тысяч приборов. Соответственно, должен быть огромный объем железа, который должен быть установлен. При этом компании должны иметь возможность покупать это оборудование, чтобы ставить на проходке. Если этого нет, то смысл в выпуске паспортов, конечно же, пропадает», - сказал Клименко.
При этом он отметил, что в России складывается непростая ситуация с электронными носителями, так как страна зависела от таких импортных технологий практически во всех отраслях.
«Сейчас мы считаем, где бы мы могли обойтись без электронных носителей и чипов. Ситуация сложная. Мы в полной зависимости от цифры почти в любой отрасли: и в авиации, и в сельском хозяйстве. Единственная область, в которой мы хоть как-то защищены – это, условно, образование. Оборудование нужно везде, микроэлектроника – наше все», - указал Клименко.
Также экс-советник президента подчеркнул, что перенос проекта выдачи цифровых паспортов никак не связан с боязнью граждан по поводу излишней цифровизации.
«Граждане получают колоссальное удовольствие от цифровизации. История про то, что сейчас придет искусственный интеллект и всех оставит без работы – это все-таки больше журналистское мышление. Граждане с удовольствием покупают миллионы смартфонов, сдают свою биометрию. Граждане – это потребители и, в основной своей массе, если все идет хорошо, то они абсолютно этим довольны», - резюмировал Клименко.
Весной прошлого года Минцифры сообщило о планах ввести электронные паспорта по всей России до 2023 года. Пилотными площадками могли стать Москва, Подмосковье и Татарстан. Бумажный паспорт предлагалось заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. Как сообщали в МВД, вначале власти собирались выдать не менее 100 тысяч цифровых удостоверений личности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать на Украине
- Мутко: Рост цен на жильё в России не превысит инфляцию
- Телеграм: Европа без газа, зато Питер с форумом
- СМИ: экс-глава «Росвооружения» Огарев был найден мёртвым в Подмосковье
- В ЛНР заявили, что часть засевших на «Азоте» военнослужащих ВСУ начала сдаваться в плен
- Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров из IKEA
- Украина введёт визовый режим для россиян
- Выступление Путина на ПМЭФ перенесли из-за кибератак
- Врач рассказал, кому нельзя есть красное мясо
- Украина не сможет принять «Евровидение-2023»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru