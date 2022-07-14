СМИ: в мире дефицит чипов сменился профицитом
Глобальный дефицит чипов сменился профицитом в некоторых секторах, сообщает Reuters.
Это произошло на фоне снижения спроса на различную продукцию. По данным агентства, кризис в цепи поставок, вызванный эпидемией коронавируса, лишил производителей персональных компьютеров, смартфонов и автомобилей компьютерных чипов, необходимых для производства продукции. Однако с конца мая по июнь, когда высокая инфляция, последнее китайское коронавирусное закрытие и война на Украине снизили потребительские расходы, особенно на ПК и смартфоны, дефицит чипов превратился в перенасыщение в ряде секторов.
По словам аналитиков, множество производителей запасалось чипами заранее из-за опасений возможной нехватки. Это привело к тому, что «запасы первого квартала достигли рекордного уровня в ключевых компаниях, оказывающих услуги по производству электроники», заключает Reuters.
Напомним, исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина ранее заявила, что на новые пластиковые карты кредитная организация стала устанавливать чипы со старых карт. По её словам, это связано с нехваткой чипов.
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