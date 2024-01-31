«Непредсказуемо!»: В РАН оценили риски при чипировании Маском мозга человека

Малышев объяснил принцип работы вживленного в мозг чипа.

«Электроды вживляются в область мозга, которая связана с контролем движения. У здорового человека нервные импульсы, возникшие в этой области мозга, будут передаваться к мышцам через нервы. У парализованного человека, для которых в первую очередь предназначены данные протезы, условно говоря, те же импульсы будут считываться электродами, погруженными в мозг и передаваться, например, на двигатели протеза», - разъяснил он.

Говоря о рисках таких операциях, Малышев отметил, что стимуляция мозга за счет электродов пока не до конца изучена и может оказаться непредсказуемой, как и любая хирургическая операция.

«Что касается опасности их влияния на мозг человека. Насколько можно судить, в настоящее время данные интерфейсы будут только регистрировать активность мозга и передавать ее наружу для управления различными устройствами. В этом случае опасности влияния такого импланта на сознание и личность человека быть не должно. Однако если представить обратное направление – стимуляцию мозга – то тут уже последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Кроме того, понятно, что любая хирургическая операция несет потенциальную опасность для пациента и здесь необходимо сопоставлять потенциальный вред и ожидаемую пользу», - заключил эксперт.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в свою очередь заявил, что внедрение инородных тел в человеческий организм, в том числе в экспериментальных целях, очень опасно, если для этого нет медицинских показаний, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

