«Непредсказуемо!»: В РАН оценили риски при чипировании Маском мозга человека

Регистрация активности мозга безопасна, но стимуляция его деятельности может привести к непредсказуемым последствиям, заявил НСН Алексей Малышев.

Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.

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Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что первый человек получил имплант компании Neuralink, чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Как отметил бизнесмен, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Первоначальная цель — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свою мысль.

«Безусловно, то, что сейчас делает Маск на этом поприще, может привести к появлению принципиально новых возможностей для человечества. Все существующие на данный момент интерфейсы мозг-компьютер делятся на два принципиально разных вида – инвазивные и неинвазивные. Неинвазивные регистрируют активность мозга при помощи ЭЭГ – они медленные и не очень эффективные. Инвазивные интерфейсы используют для регистрации активности мозга электроды, которые погружаются непосредственно в мозг. Такие интерфейсы гораздо более эффективны, однако основная проблема, что электрод в мозге через несколько лет «зарастает» и перестает регистрировать. Успех Маска будет зависеть в основном от того, как они смогут решить эту проблему. Имплантация электродов человеку для управления новыми устройствами уже проводилась ранее другими исследователями и довольно успешно. Главное, что должен сделать Маск – это обеспечить именно технологический прорыв на данном направлении», - сказал собеседник НСН.

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Малышев объяснил принцип работы вживленного в мозг чипа.

«Электроды вживляются в область мозга, которая связана с контролем движения. У здорового человека нервные импульсы, возникшие в этой области мозга, будут передаваться к мышцам через нервы. У парализованного человека, для которых в первую очередь предназначены данные протезы, условно говоря, те же импульсы будут считываться электродами, погруженными в мозг и передаваться, например, на двигатели протеза», - разъяснил он.

Говоря о рисках таких операциях, Малышев отметил, что стимуляция мозга за счет электродов пока не до конца изучена и может оказаться непредсказуемой, как и любая хирургическая операция.

«Что касается опасности их влияния на мозг человека. Насколько можно судить, в настоящее время данные интерфейсы будут только регистрировать активность мозга и передавать ее наружу для управления различными устройствами. В этом случае опасности влияния такого импланта на сознание и личность человека быть не должно. Однако если представить обратное направление – стимуляцию мозга – то тут уже последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Кроме того, понятно, что любая хирургическая операция несет потенциальную опасность для пациента и здесь необходимо сопоставлять потенциальный вред и ожидаемую пользу», - заключил эксперт.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в свою очередь заявил, что внедрение инородных тел в человеческий организм, в том числе в экспериментальных целях, очень опасно, если для этого нет медицинских показаний, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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