Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества

«Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс», - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Он предупредил, что низкая рождаемость может привести к исчезновению целых наций и культур. В пример он привел Италию, Францию и Японию.

В 2023 году население Земли увеличилось на 75 миллионов человек и достигло восьми миллиардов, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США. Отмечается, что последние несколько лет темпы роста населения существенно замедлились, передает «Радиоточка НСН».

