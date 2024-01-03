Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества

Американский миллиардер Илон Маск считает, что перед человечеством стоит угроза большого демографического коллапса.

Маск заявил, что 2024 год станет безумнее предыдущих

«Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс», - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Он предупредил, что низкая рождаемость может привести к исчезновению целых наций и культур. В пример он привел Италию, Францию и Японию.

В 2023 году население Земли увеличилось на 75 миллионов человек и достигло восьми миллиардов, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США. Отмечается, что последние несколько лет темпы роста населения существенно замедлились, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:ДемографияИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры