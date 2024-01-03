Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
Американский миллиардер Илон Маск считает, что перед человечеством стоит угроза большого демографического коллапса.
«Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс», - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.
Он предупредил, что низкая рождаемость может привести к исчезновению целых наций и культур. В пример он привел Италию, Францию и Японию.
В 2023 году население Земли увеличилось на 75 миллионов человек и достигло восьми миллиардов, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США. Отмечается, что последние несколько лет темпы роста населения существенно замедлились, передает «Радиоточка НСН».
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