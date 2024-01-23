Маск ожидает миллиард человекоподобных роботов на Земле к 2040 году

Ранее на заводе в Соединенных Штатах робот напал на человека, передает Daily Mail. Инцидент произошел на предприятии Giga Texas недалеко от города Остин. Сотрудник получил травмы руки и спины. По данным издания, этот случай – не первый. Однако компания якобы скрывала инциденты и ничего не сообщала о них регулирующим органам.

До этого в Сбербанке поставили задачу разработать собственных антропоморфных роботов, передает «Радиоточка НСН».

