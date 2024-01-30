В Госдуме раскрыли, когда в России решатся на чипирование от Илона Маска
Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что внедрение инородных тел в человеческий организм, в том числе в экспериментальных целях, очень опасно, если для этого нет медицинских показаний, сообщает Life.ru.
По его словам, громкий эксперимент американского бизнесмена Илона Маска, в ходе которого в голову человека был вживлён имплант Neuralink, безусловно вызывает интерес, однако за пациентом нужно будет наблюдать продолжительное время.
«Если будет заметна положительная динамика и дальше, уверен, создатели представят новинку более развёрнуто, и мы сможем узнать больше деталей», — указал депутат.
Он также добавил, что россияне решатся на такой эксперимент только после того, как узнают абсолютно все нюансы процедуры до мельчайших деталей.
Ранее Илон Маск заявил, что первый человек, который получил имплант компании Neuralink, чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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