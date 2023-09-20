Компания Маска открыла набор добровольцев для вживления чипов в мозг
Принадлежащая американскому миллиардеру компания Neuralink объявила о наборе добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг.
В пресс-службе фирмы уточнили, что приглашаются люди «с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС)», желающие принять участие в испытаниях беспроводного интерфейса «мозг — компьютер» (BCI).
«Первоначальная цель нашего BCI — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свою мысль», - говорится в сообщении.
В Neuralink добавили, что испытание BCI - это важный шаг в миссии компании по созданию универсального мозгового интерфейса, который позволит вернуть подвижность парализованным.
Ранее компания Neuralink объявила о получении от американских властей соответствующего разрешения на чипирование людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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