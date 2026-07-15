Клименко считает, что есть вероятность, что Apple просто заплатит штраф, и противоречия будут на время отложены.

«Компания Apple всегда платила штрафы. Если бы претензия была чисто финансовая, Apple бы заплатил. То, что сейчас предъявляется компании, я думаю, они даже выполнить не смогут, потому что у них свое отношение к исполнению санкционных требований. И когда вариант между тем, чтобы удовлетворить ФАС, но нарваться на неприятности от американского правительства, я думаю, выбор однозначен. Они предпочтут не нарушать санкционное законодательство. Скорее всего, эта вялотекущая история. ФАС предъявляет претензии, будет разбирательство, расследование, будет выписан штраф. Если штраф будет астрономический, как у Google, то заплачен он не будет, и это "запечатает" наши отношения надолго. Либо будет какой-то разумный штраф, Apple его заплатит, и вопрос будет отложен», — считает он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснял НСН, что продажи устройств Apple в России постоянно снижаются, так как пользователи стараются избегать «проблемных» продуктов.

