ФАС против Apple: Чего ждать российским пользователям
Техногигант не захочет ссориться с собственными властями, но и пользователей из РФ трогать не будет, заявил НСН Герман Клименко.
Взаимодействие ФАС и Apple будет протекать в вялотекущем формате, и для среднестатистических пользователей, скорее всего, мало что поменяется, объяснил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело против Apple. Ведомство требовало от техногиганта устранения ряда условий до 15 июля. Речь шла об установке по умолчанию иностранной поисковой системы на устройствах с iOS, а также неисполнении корпорацией требований законодательства РФ о предустановке отечественного программного обеспечения, включая национальный мессенджер и российский магазин приложений. Компании грозит антимонопольное разбирательство и оборотный штраф до 4 млрд рублей. Клименко отмечает, что разборки между ФАС и Apple, скорее всего, обычных пользователей не коснутся.
«iPhone формально уже и так "кирпичи", потому что заплатить за них русскими деньгами невозможно. С точки зрения Apple, у компании по сути и российских пользователей, с которыми надо вступать в юридические отношения, не будет. То есть он купил iPhone, никаких платных сервисов нет, пользуется смартфоном плюс бесплатные сервисы. Я не думаю, что у Apple будет какое-то астрономическое желание охотиться за пользователями. Подобных историй скорее следует ожидать от Google, чем от Apple, наблюдая как корпорация работает с Китаем. Apple достаточно терпелив. С точки зрения санкций это одна из самых лояльных компаний. Это видно и по тому, как они работают в Китае — Google, например, не работает. Это видно и по тому, как они сохранили хоть какие-то платежи, когда мы платили с телефонов. Поэтому они будут достаточно спокойно относиться к нашим санкциям, пользователей трогать не будут», — поделился мнением собеседник НСН.
Клименко считает, что есть вероятность, что Apple просто заплатит штраф, и противоречия будут на время отложены.
«Компания Apple всегда платила штрафы. Если бы претензия была чисто финансовая, Apple бы заплатил. То, что сейчас предъявляется компании, я думаю, они даже выполнить не смогут, потому что у них свое отношение к исполнению санкционных требований. И когда вариант между тем, чтобы удовлетворить ФАС, но нарваться на неприятности от американского правительства, я думаю, выбор однозначен. Они предпочтут не нарушать санкционное законодательство. Скорее всего, эта вялотекущая история. ФАС предъявляет претензии, будет разбирательство, расследование, будет выписан штраф. Если штраф будет астрономический, как у Google, то заплачен он не будет, и это "запечатает" наши отношения надолго. Либо будет какой-то разумный штраф, Apple его заплатит, и вопрос будет отложен», — считает он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснял НСН, что продажи устройств Apple в России постоянно снижаются, так как пользователи стараются избегать «проблемных» продуктов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Очереди на АЗС сократились в 13 регионах РФ
- «Распугивают посетителей!»: Почему рестораны не ждут у себя футбольных фанатов
- На Кубани один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА
- ФАС против Apple: Чего ждать российским пользователям
- Порочный круг: Врачи раскрыли опасность бесконтрольного приема лекарств
- Еврокомиссия не может лишить финансирования МОК за возвращение России
- Россиянам посоветовали покупать авиабилеты на осень уже сейчас
- Средний чек на летний отдых в России снизился на 12,7%
- Песков: РФ не передавала с Вучичем никаких посланий Зеленскому
- Милонов заявил, что западное кино не виновато в порче психики молодежи