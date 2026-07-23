Взломать можно, но зачем? Россиян призвали не паниковать из-за старых роутеров
Любое устройство, подключенное к интернету, может быть взломано, но хакерам нет смысла взламывать всех подряд, заявил НСН гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Любое устройство, подключенное к интернету и не получающее обновлений для исправления ошибок, уязвимо с точки зрения безопасности. При этом риск того, что именно ваш роутер будет взломан, не так уж велик, заявил НСН генеральный директор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Если роутер перестал получать обновления от производителя, его необходимо срочно заменить, сообщило ранее издание BGR. Модели без технической поддержки продолжат работать, но их использование несет серьезные риски для безопасности, отметили авторы статьи.
«Любое программное или аппаратное обеспечение, если его не обновлять, сохраняет имеющиеся ошибки — а они есть в любом ПО с точки зрения безопасности. Не думаю, что для каждого домохозяйства критически важно, чтобы устройство отвечало последним требованиям техники безопасности — особенно если речь идет о подключении смарт‑ТВ и смартфона. Вопрос в том, что любое устройство, подключенное к интернету, де‑факто может быть взломано. Однако хакерам в общей массе нет смысла взламывать всех подряд», — пояснил Кусков.
По словам цифрового эксперта, владельцы роутеров в России не могут рассчитывать на гарантированную поддержку из‑за ухода ряда компаний с российского рынка.
«Можно проверить, какие обновления вышли, но многие пользователи просто не смогут этого сделать из‑за недостатка технических знаний. В таком случае лучше вызвать мастера — он поможет с настройкой. К сожалению, гарантированной поддержки сейчас нет: большинство компаний прекратили работу в России. Даже у китайских производителей, которые продолжают работать на рынке напрямую, уровень поддержки оставляет желать лучшего», — отметил Кусков.
При этом срок службы роутера варьируется в широких пределах.
«Срок службы роутера, как и любого другого устройства, индивидуален. Кто‑то меняет телефон через два–три года, а кто‑то пользуется им десять лет — и он остается как новенький, если не учитывать износ аккумулятора. Так и с роутерами: срок их эксплуатации зависит от производителя и качества сборки», — добавил собеседник НСН.
Политолог Ирина Давидян ранее рассказала НСН, к чему приведут новые санкции ЕС против VK и Max.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Статья за «жучок»: Как не стать жертвой преследования после развода
- Звезда сериала «Сваты» Добронравов рассказал о долгом пути в профессию
- В России локальный ретейл оказался самым устойчивым бизнесом в кризис
- Российские бренды одежды устроили распродажи с дисконтом до 90%
- «Цены — не главное»: Названы цели ограничений на экспорт бензина и дизеля
- Минобороны РФ обыграло назначение Драпатого фразой Глеба Жеглова
- Белоруссия предупредила Польшу о готовящемся теракте против детей
- Взломать можно, но зачем? Россиян призвали не паниковать из-за старых роутеров
- Актер Кокорин прокомментировал угрозу забастовки в Голливуде из-за ИИ
- В Приморье женщина годами добивается выплат за испорченную пластикой грудь