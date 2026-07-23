Любое устройство, подключенное к интернету и не получающее обновлений для исправления ошибок, уязвимо с точки зрения безопасности. При этом риск того, что именно ваш роутер будет взломан, не так уж велик, заявил НСН генеральный директор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Если роутер перестал получать обновления от производителя, его необходимо срочно заменить, сообщило ранее издание BGR. Модели без технической поддержки продолжат работать, но их использование несет серьезные риски для безопасности, отметили авторы статьи.

«Любое программное или аппаратное обеспечение, если его не обновлять, сохраняет имеющиеся ошибки — а они есть в любом ПО с точки зрения безопасности. Не думаю, что для каждого домохозяйства критически важно, чтобы устройство отвечало последним требованиям техники безопасности — особенно если речь идет о подключении смарт‑ТВ и смартфона. Вопрос в том, что любое устройство, подключенное к интернету, де‑факто может быть взломано. Однако хакерам в общей массе нет смысла взламывать всех подряд», — пояснил Кусков.